Один человек погиб и более 600 пострадали из-за тайфуна на Тайване

На Тайвань обрушился супертайфун «Чампи», унесший жизнь одного человека. Еще 616 человек получили травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

Тайфун пронесся над Тайванем, повалив деревья и рекламные щиты, обесточив районы. До этого ведомство сообщало об одном погибшем и 527 пострадавших. В результате разгула стихии скончался мужчина в уезде Пиндун — его смыло штормовой волной.

Остальные люди пострадали из-за сильных порывов ветра и ливней. У большинства из них ушибы и ссадины. Тайфун также повредил линии электропередач и водопроводы.

По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, «Чампи» ослаб, хотя скорость порывов ветра в его центре все еще достигает 126 километров в час. Шторм движется в сторону Японии.

Ранее глава Примгидромета Борис Кубай сообщал, что тихоокеанский тайфун «Чампи» приведет к резким температурным колебаниям в Приморском крае.