В Волгограде после взрыва на насосной станции повредило окна в многоэтажке

В 29 квартирах дома около взорвавшейся насосной станции в Волгограде выбило окна

Из-за взрыва на насосной станции в Волгограде повредило окна в 29 квартирах находящегося рядом многоэтажного дома. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В результате поквартирного обхода дома управляющая компания установила, что в 29 квартирах повреждено остекление окон», — отметили власти.

В мэрии добавили, что работники управляющей компании временно закроют окна пленкой. Стеклопакеты заменят в квартирах бесплатно.

Сильный взрыв на насосной станции в Волгограде произошел днем, 6 июля. Его жертвами стали два человека. Предварительной причиной случившегося назвали нарушения, допущенные при сварке.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На месте разрушенной взрывом газа насосной станции ведут разбор завалов в поисках выживших людей.

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