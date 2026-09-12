360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    СК назвал версии крушения самолета в Татарстане

    СК: самолет в Татарстане упал из-за ошибки пилота или неисправности

    Daniel Wallace
    Фото: Daniel Wallace/www.globallookpress.com

    Следствие выдвинуло две основные версии крушения легкомоторного самолета в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба центрального МСУТ СК России.

    Cessna-172 упал в огород частного дома в селе Шемордан. Погибли два человека: пилот и пассажир. По данным ведомства, причиной могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность воздушного судна.

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

    «Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — добавили в ведомстве.

    Ранее в региональном управлении МЧС подчеркнули, что разрушений и пострадавших при крушении самолета нет.

    В августе легкий транспортный самолет упал в Самарской области.