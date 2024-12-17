СК назвал причину взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Причиной взрыва на Рязанском проспекте в Москве стала детонация взрывного устройства, предварительно заложенного в самокат, стоящий рядом со входом в подъезд жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Жертвой стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник. По данным Telegram-канала Mash, второй погибший — его водитель. Мужчина заехал за начальником в 06:00, чтобы отвезти его на работу.

Как сообщил источник 360.ru, после взрыва разрушилось подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также ударная волна повредила две припаркованных рядом машины.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, что на место ЧП прибыли правоохранители. В пресс-службе СК отметили, что после случившегося возбудили уголовное дело. В ближайшее время назначат ряд экспертиз.