Вторым погибшим при взрыве в Москве, предположительно, был водитель начальника войск РХБЗ

Mash: второй жертвой взрыва в Москве стал водитель начальника войск РХБЗ

Второй погибший после взрыва на Рязанском проспекте в Москве — водитель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, он заехал за начальником примерно в 06:00, чтобы отвести на работу. Когда генерал вышел из подъезда, случился взрыв. Оба скончались на месте.

Как сообщил источник 360.ru, сила взрыва разрушила подъездное остекленение с первого по третий этаж, также получили повреждения два припаркованных рядом автомобиля.

Взрыв случился после детонации взрывчатки, которую прикрепили к ручке самоката и поставили его около входа в дом. По данным журналистов, СВУ могли активировать дистанционно.

Также в Сети появилось видео с места ЧП. На нем видно, что из-за взрыва рядом с подъездом образовалась яма.