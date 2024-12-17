После взрыва на Рязанском проспекте в Москве возбудили дело

СК завел дело после взрыва с двумя погибшими на Рязанском проспекте в Москве

Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве», — заявили в пресс-службе.

Криминалисты и следователи столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время они назначат ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую и медицинскую.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — добавили в ведомстве.

ЧП произошло ранним утром 17 декабря. Пр предварительным данным, причиной взрыва стало подорванное дистанционно взрывное устройство. Погибли два человека, предположительно, высокопоставленный военный и его помощник.