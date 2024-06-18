СК назвал имена задержанных по делу о массовом отравлении готовой едой
СК подтвердил задержание гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина
Следователи задержали по делу о массовом отравлении готовой едой гендиректора компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антона Лозина. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Помимо Лозина, задержаны руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.
«[С ними] проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавила Петренко.
Ранее СК сообщал о задержании трех человек по этому уголовному делу, но не называл их имена. Данные о том, что среди них есть Лозин, публиковал ряд СМИ и Telegram-каналов.
Расследование дела продолжается. По информации Baza, причиной массового отравления жителей в нескольких регионах страны стала консервированная фасоль. Именно в ней образовался ботулотоксин, из-за которого пострадали люди. На это, по словам источника Telegram-канала, указывают предварительные данные следствия. Официально в СК это пока не комментировали.