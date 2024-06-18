СК назвал имена задержанных по делу о массовом отравлении готовой едой

Следователи задержали по делу о массовом отравлении готовой едой гендиректора компании «Локалкитчен», также известной как «Кухня на районе», Антона Лозина. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко .

Помимо Лозина, задержаны руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и фактический руководитель компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.

«[С ними] проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения», — добавила Петренко.

Ранее СК сообщал о задержании трех человек по этому уголовному делу, но не называл их имена. Данные о том, что среди них есть Лозин, публиковал ряд СМИ и Telegram-каналов.

Расследование дела продолжается. По информации Baza, причиной массового отравления жителей в нескольких регионах страны стала консервированная фасоль. Именно в ней образовался ботулотоксин, из-за которого пострадали люди. На это, по словам источника Telegram-канала, указывают предварительные данные следствия. Официально в СК это пока не комментировали.