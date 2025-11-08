«Ситуация вышла из-под контроля». Пассажиры застрявшего у берегов Сочи парома попросили о помощи

Пассажиры застрявшего у берегов Сочи парома Seabridge записали коллективное видеообращение, в котором попросили о помощи. Об этом рассказала «Российская газета» .

«Мы уже три дня находимся на воде. Стоим на одном месте, нет никакой информации, очень просим помощи, чтобы нас отсюда забрали. Просим компетентные органы подключиться и дать правовую оценку», — говорится в видео.

На борту есть несовершеннолетние, люди с хроническими заболеваниями и даже животные.

«Ситуация уже вышла из-под контроля, мы просим помощи», — заявили авторы обращения.

Родственница одного из пассажироа Ольга Кисал заявила, что у некоторых уже просрочились документы, поэтому их не могут отправить обратно в Трабзон. Все, кто находится на пароме, чувствуют себя заложниками.

По словам других родных, путешественники отдыхают в каютах, общаются, играют в мафию и даже ловят рыбу. С едой проблем нет, из напитков доступна вода и чай.

Seabridge выдвинулся из Трабзона вечером 5 ноября. Уже три дня он дрейфует на рейде, ожидая разрешения на вход в порт. На борту — 20 человек, в их числе и российские, и турецкие граждане.

Накануне паром получил разрешение, но не причалил. Точная причина проволочки неизвестна.