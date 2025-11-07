«Стоим двое суток». Пассажирский паром из Турции застрял у сочинского порта

Застрявшему у Сочи турецкому парому выдали разрешение на вход в порт

Паром Seabridge из Турции не может причалить в Сочи. Как рассказала 360.ru пассажирка Татьяна, судно стоит у порта уже двое суток.

«Мы прямо перед городом стоим, перед портом. Вчера пришли в девять утра, не доплывая. Где-то километров 10 до Сочи встали, и была разная информация, по какой причине стоим. В течение дня она менялась», — пояснила женщина.

Все рассчитывали, что в течение дня паром войдет в порт, но этого так и не произошло.

«Вроде как не было разрешения на судно. Но это не совсем достоверная информация. То есть точно никто не говорит», — добавила она.

Сейчас, по словам собеседницы 360.ru, разрешение дали. Об этом объявил капитан. Судно подплыло к городу.

«Все, пока стоим. То есть уже двое суток», — сказала Татьяна.

Seabridge отчалил из Трабзона вечером 5 ноября. С 6 ноября он дрейфует на рейде, ожидая разрешения на вход в порт. На борту находятся 20 человек, среди которых есть граждане России, заранее купившие билеты.