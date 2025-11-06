Первый за 14 лет паром из Турции застрял у порта в Сочи

Первый за 14 лет паром, курсирующий между турецким Трабзоном и Сочи, не смог пришвартоваться в порту назначения. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

«Пассажирский паром из Турции больше девяти часов не может войти в сочинский порт. Перевозчика предупреждали, что запуск рейсов пока не согласован, но это его не остановило», — уточнили авторы канала.

На борту Seabridge находятся 20 человек, большая часть — россияне. Сейчас они сидят в каютах. Билеты на паром все приобрели заранее.

Судно покинуло турецкий порт вечером 5 ноября. Время в пути составило 12 часов.

По данным KP.RU, порт Сочи закрыли для проведения учений до полудня. Кроме того, ранее также возникали проблемы с допуском судна в порт — в прошлом месяце, когда состоялся тестовый рейс.

Ранее в Санкт-Петербург приплыл круизный лайнер «Владимир Жириновский», чтобы пройти достройку на Балтийском заводе.