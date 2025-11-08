На застрявшем у порта Сочи пароме из Турции почти закончилась еда

На пассажирском пароме Seabridge из Турции, который уже третьи сутки не может войти в сочинский порт, заканчивается еда. Об этом RT сообщила российская туристка Татьяна.

По ее словам, организовать гуманитарный коридор невозможно, поскольку оно иностранное.

«У нас все без изменений, мы стоим на том же месте. Все лояльные слова уже закончились», — сказала женщина.

Рейс отчалил из Трабзона вечером 5 ноября. С четверга, 6 ноября, он дрейфует на рейде, ожидая разрешения на вход в порт. На борту парома находятся 20 человек, в их числе и российские, и турецкие граждане.

Ранее стало известно, что Seabridge стал первым за 14 лет пассажирским паромом, курсирующим между Трабзоном и Сочи.