Системы ПВО сбили еще семь дронов на подлете к Москве

Системы ПВО уничтожили еще семь дронов на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

«Атака шести БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Через две минуты глава сообщил, что сбит еще один дрон. За сегодня на подлете к столице сбито уже 19 беспилотников ВСУ.

Атаки отразились на работе столичных аэропортов. Во Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов.

Ранее два украинских дрона уничтожили под Тулой. Обошлось без пострадавших, инфраструктура не повреждена. За ночь средства ПВО сбили 86 дронов над регионами России.