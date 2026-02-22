Два украинских дрона уничтожили под Тулой

В небе над Тульской областью ликвидировали два украинских беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — написал он.

Губернатор напомнил жителям, что упавшие на землю беспилотники содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним опасно. Также нельзя трогать элементы от взорвавшихся беспилотников. Они могут быть обработаны ядовитыми веществами.

В этот же день на подлете к Москве средства ПВО за час уничтожили 10 БПЛА. Экстренные службы прибыли на место падения обломков дронов. Информация о пострадавших не поступала. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов

Также под удар украинских дронов попала нефтебаза в Луганске. Там начался пожар, один из работников пострадал.