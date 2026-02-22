Временные ограничения ввели в четырех аэропортах Москвы

Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно прекратили обслуживание рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в телеграм-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что это необходимо для безопасности полетов.

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За прошедшую ночь средства ПВО сбили 86 дронов над регионами. Больше всего БПЛА ликвидировали под Белгородом.