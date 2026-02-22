За ночь средства ПВО сбили 86 дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали в регионах 86 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Больше всего аппаратов уничтожили под Белгородом — в регионе перехватили 29 беспилотников. Над Саратовской областью поразили 14 дронов, над Воронежской и Смоленской — по 11, над Брянской — девять, над Курской — семь, над Калужской — три. Также по одному аппарату нейтрализовали в Крыму и Московском регионе.

Ранее военные сбили почти 90 беспилотников период с 14:00 до 20:00 21 февраля. Активнее всего боевики ВСУ атаковали Брянскую область — там перехватили 61 аппарата. Остальные дроны ликвидировали под Белгородом, Курском и Калугой.

В ночь на 21 февраля военные отразили массированный налет на Краснодарский край, Крым, Курскую, Ростовскую, Белгородскую, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую и Воронежскую область.