«Спровоцировали». У Смолова вымогали деньги после драки в «Кофемании»

Журналист Карпов: Федора Смолова спровоцировали на драку, а потом шантажировали

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в центре Москвы. У спортсмена начали вымогать деньги за то, чтобы видео драки не публиковали, сообщил в Telegram-канале журналист Иван Карпов.

«28 мая в 07:30 у экс-нападающего Краснодара случился конфликт с двумя мужчинами в "Кофемании" на Никитской. Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали», — уточнил он.

Видео опубликовали 5 июля, оно начало активно распространяться в «пабликах с сомнительным описанием». Журналист отметил, что требование денег за не публикацию этого видео можно назвать вымогательством. Это уголовная статья.

Позже Карпов добавил, что источник, утверждающий, что спортсмен сломал в «Кофемании» человеку орбитальную кость, сомневается в достоверности своей информации.

Ранее Смолов пообещал награду за информацию о пропавших наручных часах стоимостью восемь миллионов рублей. Они были утеряны прошлой осенью во гостевого мачта «Краснодара» против казанского «Рубина».