«Спровоцировали». У Смолова вымогали деньги после драки в «Кофемании»
Журналист Карпов: Федора Смолова спровоцировали на драку, а потом шантажировали
Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в центре Москвы. У спортсмена начали вымогать деньги за то, чтобы видео драки не публиковали, сообщил в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
«28 мая в 07:30 у экс-нападающего Краснодара случился конфликт с двумя мужчинами в "Кофемании" на Никитской. Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали», — уточнил он.
Видео опубликовали 5 июля, оно начало активно распространяться в «пабликах с сомнительным описанием». Журналист отметил, что требование денег за не публикацию этого видео можно назвать вымогательством. Это уголовная статья.
Позже Карпов добавил, что источник, утверждающий, что спортсмен сломал в «Кофемании» человеку орбитальную кость, сомневается в достоверности своей информации.
Ранее Смолов пообещал награду за информацию о пропавших наручных часах стоимостью восемь миллионов рублей. Они были утеряны прошлой осенью во гостевого мачта «Краснодара» против казанского «Рубина».