Силы ПВО сбили пять воздушных целей в Севастополе

Российские системы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь. Военные уничтожили пять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

«Уже сбито пять воздушных целей над морем в районе Северной стороны и в районе Фиолента», — отметил он.

По данным спасательной службы, в городе нет повреждений гражданских объектов. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее сирены из-за угрозы атаки беспилотников запустили в Новороссийске, Геленджике и Анапе. За минувшую ночь системы ПВО сбили и перехватили 87 украинских дронов над регионами России. Обломки беспилотника ВСУ повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск в Ленинградской области.