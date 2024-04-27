Ночью на Кубани сбили 66 беспилотников | 360°

27 апреля 2024, 07:51
Ночью на Кубани сбили 66 беспилотников
МО: силы ПВО сбили 66 БПЛА в Краснодарском крае и 2 дрона в Крыму
Ночью произошла массированная атака беспилотниками на российские регионы. Военные уничтожили 68 дронов. Из них два в Крыму, остальные в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.
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Атаку отразили дежурными средствами ПВО. В Краснодарском крае сбили 66 дронов, еще два уничтожили в Крыму.
Дроны засекли в Славянском, Северском и Кущевском районах на Кубани. Власти сообщили о повреждении ректификационной колонны завода в Славянске-на-Кубани. Пожарные ликвидировали возгорание площадью пять квадратных метров, никто не пострадал.
В Белгородской области при обстреле 26 апреля повредили линию электропередачи на окраине поселка Прилесье. Шесть населенных пунктов Краснояружского района временно остались без света.
Беспилотники
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ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Краснодарский край
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