Ночью на Кубани сбили 66 беспилотников | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 07:51 Ночью на Кубани сбили 66 беспилотников МО: силы ПВО сбили 66 БПЛА в Краснодарском крае и 2 дрона в Крыму РИА «Новости»

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Ночью произошла массированная атака беспилотниками на российские регионы. Военные уничтожили 68 дронов. Из них два в Крыму, остальные в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

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Атаку отразили дежурными средствами ПВО. В Краснодарском крае сбили 66 дронов, еще два уничтожили в Крыму.

Дроны засекли в Славянском, Северском и Кущевском районах на Кубани. Власти сообщили о повреждении ректификационной колонны завода в Славянске-на-Кубани. Пожарные ликвидировали возгорание площадью пять квадратных метров, никто не пострадал.

В Белгородской области при обстреле 26 апреля повредили линию электропередачи на окраине поселка Прилесье. Шесть населенных пунктов Краснояружского района временно остались без света.