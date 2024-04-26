Обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 22:23 Обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел Гладков сообщил об оставшихся без света шести селах после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики в ходе обстрела повредили линию электропередач на окраине поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области. В результате без света остались шесть населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются шести населенных пунктов: Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка», — уточнил он и добавил, что среди местных жителей никто не пострадал.

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Гладков отметил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Сирену ракетной опасности запустили минувшей ночью в Белгороде и Белгородском районе. Власти региона призвали горожан, которые находятся на улице, спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Во вторник, 23 апреля, трое мужчин получили ранения при атаке дрона-камикадзе в городе Шебекино Белгородской области. Беспилотник взорвался над проходной промышленного предприятия.