Ректификационная колонна НПЗ была повреждена при атаке дронов ВСУ на Кубани | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 06:02 Ректификационная колонна НПЗ была повреждена при атаке дронов ВСУ на Кубани Синяговский: при атаке БПЛА повреждения получила ректификационная колонна НПЗ РИА «Новости»

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В Краснодарском крае из-за атаки украинских беспилотников получила повреждения ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Синяговский.

«На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну», — уточнил он.

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По его словам, возгорание уже ликвидировано. Пострадавших тоже нет. По словам Синяговского, резервуарный парк не пострадал благодаря выстроенной системе защиты.

Ранее в Краснодарском крае нейтрализовали более 10 украинских беспилотников, которые пытались атаковать нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры в Славянском, Кущевском и Северском районах.