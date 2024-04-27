Более 10 дронов ВСУ нейтрализовали в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 05:18 Более 10 дронов ВСУ нейтрализовали в Краснодарском крае РИА «Новости»

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Более 10 украинских беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры», — уточнил губернатор.

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Губернатор добавил, что пострадавших и серьезных повреждений нет.

Оперативные службы уже ликвидируют возгорания на месте падения дронов.

Кондратьев также поблагодарил российских военных за отражение атаки и уничтожение украинских беспилотников.

Ранее в Белгородской области шесть населенных пунктов остались без света из-за обстрела украинских боевиков. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, была повреждена линия электропередач на окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе.