Более 10 дронов ВСУ нейтрализовали в Краснодарском крае | 360°

27 апреля 2024, 05:18
Более 10 дронов ВСУ нейтрализовали в Краснодарском крае
Более 10 украинских беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры», — уточнил губернатор.
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Губернатор добавил, что пострадавших и серьезных повреждений нет.
Оперативные службы уже ликвидируют возгорания на месте падения дронов.
Кондратьев также поблагодарил российских военных за отражение атаки и уничтожение украинских беспилотников.
Ранее в Белгородской области шесть населенных пунктов остались без света из-за обстрела украинских боевиков. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, была повреждена линия электропередач на окраине поселка Прилесье в Краснояружском районе.
Беспилотники
ВСУ
Краснодарский край
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