В аэропорту Пулково задержали 10 рейсов

Из-за введенных Росавиацией ограничений в петербургском аэропорту Пулково задержаны около 10 рейсов. Обстановка спокойная, очередей в терминале нет, сообщила пресс-служба авиагавани.

Ограничения воздушного пространства введены ради обеспечения безопасности перевозок. В Пулкове на вылет задержали около 10 рейсов. Пассажиры остались в зоне ожидания, в случае необходимости им предоставят дополнительные места. Скопления людей в терминале нет.

Кроме Пулкова пресс-служба Росавиации объявила о приостановке вылетов и прибытия в аэропорты Череповца, Пскова, Ярославля и Калуги. Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы после согласования с компетентными органами.

Ранее силы ПВО уничтожили дрон, летевший на Москву. Днем 24 марта военные перехватили над московским регионом еще один аппарат.