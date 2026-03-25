Над Ленобластью уничтожили восемь беспилотников

Режим беспилотной опасности ввели в Ленинградской области. Силы ПВО уничтожили восемь дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX .

«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено восемь БПЛА. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО продолжается», — написал он.

Незадолго до полуночи Дрозденко сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Таким образом, за ночь военные обезвредили девять БПЛА.

Режим беспилотной опасности в регионе вводили дважды. Губернатор предупредил жителей о возможных перебоях с мобильной связью.

Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в Пулкове. В аэропорту на вылет задержались около 10 рейсов. Пассажиры разместились в зале ожидания.

Крупную атаку БПЛА на Ленобласть отразили 23 марта. За сутки военные остановили более 60 дронов.