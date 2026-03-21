Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.
«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Средства противовоздушной обороны уничтожили 283 украинских БПЛА над регионами России за ночь. Система ПВО уничтожила 13 беспилотников, летевших на Москву. В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.
