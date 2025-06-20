Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще один летевший на Москву дрон. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Ранее он сообщил об уничтожении другого беспилотника. Градоначальник отметил, что на место падения фрагментов сбитого БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

Всего за ночь средства ПВО сбили 61 дрон над территорией России. Больше всего беспилотников уничтожили в Орловской области — 22. Еще 14 дронов сбили в Курской, семь — в Белгородской, пять — в Воронежской, по три над Тульской, Волгоградской, Ростовской и Брянской областями. И на тот момент один — над Московским регионом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО сбили беспилотники в Шолоховском и Кашарском районах. В результате происшествия никто не пострадал.