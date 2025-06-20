Силы ПВО сбили БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал», — написал он.

Он отметил, что разрушений на земле и возгораний нет. Место падения дрона оцепили, туда прибыли специалисты-саперы.

Telegram-канал Shot сообщил сегодня ночью о звуках взрыва над Воронежем. Местные жители заявили, что в городе включили тревожные сирены, после чего прогремели громкие звуки, а в небе начались яркие вспышки.

По неуточненным данным, украинские боевики пытались атаковать местный НПЗ в Левобережном районе. Официальной информации еще не поступало.