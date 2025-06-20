Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о взрывах над Воронежем. Местные жители услышали громкие звуки и увидели яркую вспышку в небе. По неуточненной информации, ВСУ пытались атаковать местный НПЗ в Левобережном районе.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что системы ПВО сбили несколько дронов над регионом. Пострадавших и разрушений нет.

Средства противовоздушной обороны сработали и в Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь заявил, что БПЛА сбили в Шолоховском и Кашарском районах. В результате происшествия никто не пострадал.