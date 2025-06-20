За ночь над Россией сбили 61 беспилотник

За ночь силы противовоздушной работы уничтожили более 60 беспилотников над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов перехватили над Орловской областью — 22, также 14 беспилотников уничтожили над Курской, семь — над Белгородской, пять — над Воронежской, по три над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями, а также один дрон сбили над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили летевший на столицу беспилотник. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Также рано утром временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО ликвидировали БПЛА в Шолоховском и Кашарском районах. Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал.