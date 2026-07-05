Шотландец напал на прохожего с чайкой в руках

В Шотландии мужчину обвинили в нападении с помощью чайки

В Шотландии, в городе Обан, мужчину обвинили в нападении на прохожего с применением чайки. Историю, в которой ни одна птица не пострадала, рассказала The Scotsman .

Мужчина схватил на улице двух чаек, а затем одной из них атаковал незнакомца на площади Куинс-Парк-Плейс. Очевидцы позвонили в полицию, пострадавший находился в шоке. Травм у птиц правоохранители не обнаружили, они обе улетели в неизвестном направлении.

Полицейские не стали задерживать мужчину на месте, они сопроводили его домой, сообщив о дальнейшем разбирательстве. Позднее нападавшему предъявили официальное обвинение.

Британские чайки получили почти мировую известность из-за агрессивного поведения: они крали чипсы у прохожих, нападали на отдыхающих и отнимали мороженое у туристов. Последний случай в полиции назвали уникальным: на этот раз все случилось наоборот.

Ранее в Ленинградской области задержали мужчину, который напал на 34-летнего случайного прохожего и отобрал у него кошелек и ключи.