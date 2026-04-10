В Ленобласти задержали мужчину, который напал на прохожего

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который напал на 34-летнего прохожего. Об этом Piter.TV сообщили в Министерстве внутренних дел России.

Ночью на Приморской улице в Выборге двое неизвестных избили прохожего и отобрали у него кошелек и ключи. После этого они скрылись с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По подозрению в совершении преступления уже задержан 43-летний мужчина. Ведется поиск остальных участников нападения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.