Врач Мескина объяснила подъем менингококка отсутствием иммунной тренировки в локдаун

Инфекционист Елена Мескина в комментарии для Life.ru рассказала о причинах увеличения числа заболевших менингококковой инфекцией в текущем сезоне.

Специалист отметила, что такая динамика отчасти связана с ограничениями во время пандемии CoViD-19.

«Мы фактически не контактировали, и не происходило такой иммунной тренировки, которая обычно происходит», — пояснила врач.

По ее словам, инфекция всегда присутствует в обществе, но имеет периоды спада и подъема. Локдаун же привел к накоплению восприимчивых к инфекции лиц.