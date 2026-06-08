Первая российская вакцина от менингококка выйдет на рынок в 2026 году

Первую российскую вакцину от менингококковой инфекции зарегистрируют и выпустят на рынок уже в 2026 году. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Она уточнила, что до конца года в стране получат регистрацию две полисахаридные конъюнгированные вакцины, в том числе уникальная пятивалентная от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет.

«Она называется „Менговакс B“, так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», — подчеркнула Скворцова.

Глава ФМБА добавила, что после выпуска этих вакцин пойдет «волна» следующих лекарственных средств.

Ранее она рассказала, как ученые используют нейросети для разработки препаратов. По ее словам, с помощью ИИ ученые находят мутации в геноме человека для создания вакцины против опухоли. Окончательное исследование результатов проводится вручную.