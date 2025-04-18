Школьник поджег участковый пункт полиции на юго-востоке Москвы

Школьник устроил поджог участкового пункта полиции на улице Михайлова в Москве. Предварительно, его действиями руководили украинские мошенники, сообщил источник 360.ru.

Возгорание потушили до прибытия сотрудников экстренных служб. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

Правоохранители задержали 13-летнего мальчика. Во время задержания с ним кто-то говорил по телефону. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник 360.ru рассказал, что подросток воспитывается в нормальной семье. Мошенники во время разговора со школьником представились сотрудниками правоохранительных органов. Потом они ему сообщили, что необходимо спасти родителей.

На прошлой неделе несовершеннолетний устроил пожар в ТЦ «Элизиум» в Нахабине по указанию мошенников. Кураторы пообещали ему за поджог здания 250 тысяч рублей. Посетителей и персонал ТЦ оперативно эвакуировали.

Ранее силовики задержали трех подростков, их подозревают в поджоге релейного шкафа в Москве. Украинский куратор вышел на них через мессенджер и предложил им за поджог 15 тысяч рублей.