Грозит по 20 лет. ФСБ задержала троих подростков за поджог релейного шкафа в Москве

В Москве поймали троих подростков, которые попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. Один из них — 18-летний парень с судимостью, двое других — девятиклассники 2008 года рождения, сообщила редакции 360.ru пресс-служба ФСБ.

Дежурный депо заметил движение на перегоне между станциями Яуза и Ростокино — примерно в 600 метрах от платформы. На место выехали оперативники и нашли шкаф с обгоревшими стенками и следами взлома.

Подозреваемых вычислили довольно быстро. Сотрудники транспортной полиции, УФСБ и бойцы ОМОНа «Меч» пришли к ним домой и задержали всех троих.

На допросе парни рассказали, что получили задание от незнакомца в мессенджере. Он пообещал им 15 тысяч рублей за поджог. Видео доказательства подростки тоже сняли. Но денег так и не увидели — только наручники.

Против них возбудили дело по статье о покушении на теракт, совершённом группой лиц (ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Сейчас они находятся в изоляторе, следователи решают вопрос о мере пресечения.

Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

В начале апреля троих школьников задержали за поджог релейного шкафа в Подольске. Мать одного из подозреваемых дала 360.ru комментарий о ситуации.