«Нареканий не было». Соседи рассказали о семье подростка, устроившего поджог ТЦ в Нахабине

Тринадцатилетний подросток, который по указанию украинских мошенников устроил поджог в торговом центре в Нахабине, рос в благополучной семье. Об этом 360.ru рассказали жители дома, в котором проживает школьник.

«Родители благополучные. Никаких нареканий на них не было. Всегда здороваемся, нормально общаемся», — рассказала соседка семьи.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, в апреле 2025 года парень познакомился в мессенджере с девочкой, которая предложила встретиться и попросила прислать местоположение.

После того, как он отправил свое местоположение, мальчику позвонили люди, назвавшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что он передал информацию украинской разведке и теперь считается предателем.

Злоумышленники потребовали, чтобы подросток снял на видео свою квартиру, нашел дома деньги и перевел им 500 тысяч рублей. Когда мальчик не смог собрать нужную сумму, мошенники приказали ему купить бензин и устроить поджоги.

Днем 12 апреля подросток поджег павильон в торговом центре поселка Нахабино. На месте происшествия его задержали полицейские.