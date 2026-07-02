Шивелуч выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря

Пепловый выброс вулкана Шивелуч достиг девяти километров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Как до этого отмечал руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук, вулкан Шивелуч продолжает активное извержение.

Новый лавовый купол, который стал формироваться на западном склоне вулкана в конце прошлого года, уже превысил высоту Молодого Шивелуча примерно на 70 метров. Пепловые выбросы на Шивелуче происходят почти каждый день.

Ранее турист в Елизовском районе Камчатского края травмировался при спуске в кратер вулкана Горелый. В итоге ему понадобилась помощь врачей. По факту случившегося началась доследственная проверка.