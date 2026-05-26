Ученый Демянчук отметил, что вулкан Шивелуч на Камчатке продолжает активное извержение

На Камчатке вулкан Шивелуч демонстрирует регулярную активность, выбрасывая пепел практически ежедневно. Об этом «Известиям» сообщил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

По словам ученого, новый лавовый купол, начавший формироваться на западном склоне вулкана в конце 2025 года, уже на 60–70 метров превысил высоту Молодого Шивелуч.

«Шивелуч продолжает „работать“, пепловые выбросы происходят практически ежедневно, но можно сказать, что извержение идет по типичному для этого вулкана сценарию», — подчеркнул Демянчук.

Утром 26 мая вулкан выбросил пепел на высоту до 6 километров. Однако наблюдать за активностью вулкана можно только с помощью приборов, так как сам вулкан в настоящее время закрыт от визуального наблюдения.