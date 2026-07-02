Турист травмировался при спуске в кратер вулкана Горелый на Камчатке

В Елизовском районе Камчатского края турист получил травмы при спуске в кратер вулкана Горелый. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«В Елизовском районе произошло травмирование туриста при спуске в кратер вулкана Горелый по снежному покрытию на сапсерфинге», — заявили в ведомстве.

В итоге мужчину госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По факту случившегося началась доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Севастополе женщина сорвалась с обрыва на мысе Фиолент при спуске к морю. Прибывшие на место спасатели оказали ей первую помощь, уложили на носилки и эвакуировали. Специалистам пришлось подняться на высоту 70 метров в темное время суток, также путь осложнялся скальным рельефом.