Сгоревшие после страшного ДТП фуру и автобус на Кубани сняли на видео

МЧС показало видео с места столкновения автобуса и фуры под Краснодаром

Появилось видео с места столкновения грузовика с рейсовым автобусом в Краснодарском крае. Кадры опубликовала пресс-служба МЧС России.

В результате ДТП фура и автобус сгорели дотла. МЧС показало на видео работу спасателей на месте аварии.

«На месте работают 35 специалистов и девять единиц техники», — сообщила пресс-служба.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения грузовика с автобусом. Авария произошла на участке трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте. Пассажиры автобуса, в том числе дети, получили травмы.

По данным оперштаба Кубани, в аварии пострадал 31 человек, 22 попали в больницу. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор».