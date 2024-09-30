Уголовное дело возбудили после ДТП под Краснодаром

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, в ходе которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По предварительной информации, вечером 29 сентября на участке автодороги «Темрюк — Краснодар — Кропоткин» в районе станицы Старокорсунской столкнулись большегруз и пассажирский автобус. Водитель фуры выехал на встречную полосу. После столкновения автомобили загорелись.

«Водитель фуры погиб на месте происшествия, пострадали пассажиры автобуса, в том числе дети, им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в региональном СКР.

Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм еще устанавливаются. На месте ДТП работают криминалисты и следователи. Расследование контролирует руководитель СУ СКР по краю Андрей Маслов.

Ранее оперштаб Кубани сообщил, что в аварии на трассе пострадал 31 человек, 22 из которых были госпитализированы.