Число пострадавших в ДТП на Кубани достигло 31

В ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадал 31 человек

В ДТП на трассе в Краснодарском крае пострадали более 30 человек. В больницу попали 22 из них. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Кубани.

«По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, в больницы краевого центра госпитализированы 22 человека, из них трое — дети», — отметили в сообщении.

Амбулаторную помощь получили девять пострадавших, в том числе один ребенок.

В МВД предположили, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В нем, предположительно, ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор».

Авария произошла вечером 29 сентября на 16-м километре трассы Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края. Ее жертвой стал водитель автобуса. После ДТП транспортные средства загорелись. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.