Семьям жертв терактов в Дагестане выплатят по миллиону рублей

Семьи жертв терактов в Дагестане, случившихся 23 июня, получат по миллиону рублей, пострадавшие — по полмиллиона. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Семьям погибших, вне зависимости от того, сотрудник [полиции] это или гражданское лицо, помощь будет оказана в размере одного миллиона [рублей] за счет средств фонда „Мы вместе“», — процитировало его РИА «Новости».

Меликов добавил, что пострадавшие, в свою очередь, получат деньги независимо от тяжести ранения.

Днем 24 июня глава Дагестана осмотрел синагогу Келе-Нумаз в Дербенте, чтобы оценить ущерб, нанесенный пожаром. Здание, которому более 200 лет, подожгли террористы. В другой синагоге, 1914 года постройки, огонь уничтожил свитки Торы.

По последним данным, жертвами нападения боевиков на синагоги и церкви стали 20 человек.