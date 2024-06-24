Число жертв вооруженного нападения в Дагестане выросло до 20

Минздрав Дагестана сообщил о 20 погибших в результате нападения боевиков

В Махачкале и Дербенте жертвами нападения боевиков стали 20 человек. Среди пострадавших и погибших есть правоохранители и простые жители, сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Ее обращение опубликовали в Telegram-канале Минздрава республики.

«В результате произошедшего 23 июня в республике террористического акта в городе Махачкале и в городе Дербенте пострадали 46 человек», — добавила глава ведомства.

В Минздраве отметили, что врачи оценили состояние семи пострадавших как тяжелое. Часть пациентов переведут в ведомственные учреждения для дальнейшего лечения.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщал о 19 погибших в результате теракта. Среди жертв было 15 правоохранителей.

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