Пожар уничтожил свитки Торы во время теракта в Дербенте

Президент ФЕОР Борода: свитки Торы в синагоге в Дербенте сгорели при теракте

Пожар, случившийся в синагоге в Дербенте в результате теракта, уничтожил свитки Торы. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

Он отметил, что синагога, построенная в 1914 году, оказалась полностью уничтожена огнем изнутри. Здание предстоит восстанавливать.

«Она являлась не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев, но и предметом исторического и архитектурного наследия республики. В огне также утеряны свитки Торы, которые хранились в синагоге», — заявил Борода.

В ФЕОР добавили, что в синагогах, как правило, хранится как минимум три свитка Торы. Если какой-то из них уничтожается, новый пишется вручную.

Теракты в Дагестане, случившиеся 23 июня, унесли жизни 19 человек: 15 правоохранителей и четырех мирных жителей. Личности пятерых нападавших установили, боевиков ликвидировали. Расследование преступлений продолжается.