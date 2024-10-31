Семьям погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выплатят по миллиону рублей

Мэрия Черкесска создала специальную комиссию, которая проведет экспертизу пострадавшего после взрыва газа дома и близлежащих зданий. Об этом в с воем Telegram-канале сообщил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов.

«Организован пункт временного размещения, где жители многоквартирного дома могут жить в нормальных условиях. Будет организован подвоз в школы и детские садики», — отметил он.

Темрезов также поручил выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 300 тысяч рублей.

На месте происшествия специалисты продолжают поисково-спасательные работы.

«Сил и средств достаточно. На месте проводятся все необходимые следственные мероприятия», — заверил глава республики.

Взрыв газа в одной из пятиэтажек произошел в Черкесске рано утром 31 октября, есть погибшие и пострадавшие. Следователи возбудили уголовное дело, в городе ввели режим ЧС. Местные жители отмечали, что взрыв мог произойти в квартире пенсионерки, которая не пускала к себе сотрудников газовой службы.