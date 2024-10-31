Уголовное дело возбудили после взрыва и частичного обрушения дома в Черкесске

Следователи возбудили уголовное дело из-за частичного обрушения дома в Черкесске после взрыва газа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике.

На место ЧП прибыли криминалисты, которые осмотрели задние и изъяли следы и предметы, имеющие значение для дела. Специалисты провели опрос свидетелей.

Руководитель следственного управления тоже приехал на место взрыва для координации работы. Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным СК, один житель дома погиб, второго с травмами доставили в медучреждение.

«Продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется», — добавили в пресс-службе.

По неофициальным данным, число жертв при взрыве газа в Черкесске выросло до четырех. МЧС сообщило о девяти пострадавших.