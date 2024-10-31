«Не пускала газовиков». Жильцы взорвавшегося дома в КЧР жаловались на проблемную соседку

Shot: хозяйка взорвавшейся в Черкесске квартиры не пускала газовиков

Фото: Телеканал «360»

У пенсионерки, в квартире которой мог произойти взрыв газа в Черкесске, были признаки проблем с психикой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Жильцы жаловались на проблемную соседку из трешки на пятом этаже.

«Ничего сделать не могли, потому что у нее были признаки психического расстройства», — написали авторы поста.

К женщине несколько раз приезжали газовики для проверки оборудования, но та никого не пускала. Однажды пенсионерка обматерила полицейских. По словам жильцов, женщина скидывала мусор из окна на соседей.

Жертвами взрыва газа в Черкесске стали четыре человека. Погибших нашли под завалами, однако официального подтверждения этой информации пока не было. По данным МЧС, травмы получили девять человек.

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