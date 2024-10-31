Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в пятиэтажке

Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкессии.
«Решением мэрии муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сказал замначальника регионального ГУ МЧС Антон Шахбазян.
Спасатели организовали работу комиссии по оценкам ущерба.
Взрыв газа произошел в Черкесске рано утром 31 октября. К разбору завалов привлекли 195 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело, на месте ЧП работают криминалисты. Сейчас продолжаются работы по поиску людей, которые могут находиться под обломками здания.
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