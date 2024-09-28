Семьям погибших при взрыве АЗС в Дагестане выплатят компенсации
Меликов: семьи погибших при взрыве на АЗС получат по одному миллиону рублей
Власти Дагестана выплатят компенсации в размере одного миллиона рублей семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой. Как сообщило РИА «Новости», об этом в ходе беседы с журналистами заявил глава республики Сергей Меликов.
Он добавил, что компенсационные выплаты также получат пострадавшие при детонации и пожаре на заправке.
«По одному миллиону рублей мы выделим семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч рублей — пострадавшим в зависимости от травм», — заявил Меликов.
Взрыв на автозаправочной станции в Новом Хушете прогремел вечером в пятницу, 27 сентября. Детонация полностью разрушила здание заправки, а начавшийся на месте пожар охватил помещения столовой и молельного зала.
Спасатели после тушения приступили к разбору завалов уничтоженных зданий для поисков выживших и тел погибших. По последним данным, жертвами взрыва и пожара стали 13 человек, включая двух детей. Травмы различной степени тяжести получили 23 пострадавших. Работы на месте еще продолжаются.
Глава республики Сергей Меликов объявил субботу, 28 сентября днем траура по погибшим. В Карабудахкентском районе, где находилась автозаправочная станция, ввели режим чрезвычайной ситуации.