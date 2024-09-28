Семьям погибших при взрыве АЗС в Дагестане выплатят компенсации

Меликов: семьи погибших при взрыве на АЗС получат по одному миллиону рублей

Власти Дагестана выплатят компенсации в размере одного миллиона рублей семьям погибших при взрыве на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой. Как сообщило РИА «Новости» , об этом в ходе беседы с журналистами заявил глава республики Сергей Меликов.

Он добавил, что компенсационные выплаты также получат пострадавшие при детонации и пожаре на заправке.

«По одному миллиону рублей мы выделим семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч рублей — пострадавшим в зависимости от травм», — заявил Меликов.