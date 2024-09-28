Из-под завалов на взорвавшейся заправке в пригороде Махачкалы достали еще одного погибшего

МЧС: число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13

Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 13. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Еще одного погибшего обнаружили в Дагестане», — заявили в ведомстве.

В пятницу, 27 сентября, на автозаправочной станции на окраине Махачкалы произошел взрыв. По последней информации, среди погибших двое детей, еще 23 человека получили ранения. Разбор завалов на месте происшествия идет до сих пор.

Надзорные органы проверили остальные автозаправочные станции в Дагестане. Они обнаружили свыше 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности и подали 149 исков в суд. В настоящее время в регионе действуют 678 автозаправочных станций. В среднем на АЗС работали по два сотрудника, хотя должны по пять.